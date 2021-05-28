МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Региональные стратегии цифровой трансформации должны быть утверждены до 1 сентября 2021 года и реализованы до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с руководителями цифровой трансформации. Нотариат назвал два важных онлайн-нововведения для россиян

"Финальная версия стратегий, созданных на базе типовых федеральных решений, должна включать региональные проекты, учитывать локальные особенности и быть понятной не только органам власти, но и отрасли, бизнесу и гражданам. Срок реализации принятых стратегий до 2024 года", — сказал Чернышенко, чьи слова передали в его аппарате.

Он также напомнил, что стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы готовятся по поручению президента к 1 июля 2021 года. Региональные стратегии должны быть утверждены до 1 сентября этого года. Непосредственное формирование стратегий будет происходить в информационной системе координационного центра правительства РФ.

"Остается не так много времени на выполнение поручения президента. Наша задача в тесном контакте с регионами мониторить качество подготовки региональных стратегий. С целью координации этой работы в субъекты направлены стандартные формы проектов и план-график мероприятий дорожной карты. В регионах необходимо привлечь к разработке стратегий экспертов, бизнес, включая разработчиков технологических решений, представителей органов местного самоуправления", — резюмировал вице-премьер. Выписки из госреестра недвижимости стали доступны на портале госуслуг

Замглавы Минцифры Олег Качанов в свою очередь отметил, что при формировании стратегий применяют проектный подход.

"Каждый регион должен включить проекты по цифровой трансформации как минимум 6 базовых отраслей: это здравоохранение, образование, транспорт, развитие городской среды, государственное управление и социальная сфера. В процессе подготовки федеральные органы исполнительной власти проводят подробные консультации со всеми регионами по вопросам выбора отраслевых проектов", — добавил Качанов, слова которого приводятся в сообщении.