МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В России здания бизнес-центров, которые оказались невостребованы из-за пандемии коронавируса и внедрения удаленной работы, девелоперы в ходе строительства начали переделывать в жилье. Как пишет "Российская газета", их на это толкает в том числе ажиотажный спрос на квартиры. Рубль взлетел в рейтинге 36 основных мировых валют

Как рассказали изданию в компании R&B Consulting, в начале пандемии часть планируемых сделок с офисными помещениями была отложена на неопределенный срок. С начала текущего 2021 года — спрос начал расти, клиенты возобновляют поиск новых офисных пространств. "Но предшествовавшее напряжение с пандемией привело к тому, что девелоперы, опасаясь, что офисы окажутся не востребованы, конвертировали проекты коммерческой недвижимости в жилые объекты", — пишет издание.

В качестве примера в статье приводят один из строящихся комплексов у Ленинградского шоссе в Москве. По плану, в нем должно было быть как офисное пространство, так и жилые помещения.

Девелопер из-за неопределенности на рынке сократил долю офисов с 90 тысяч метров до 10 тысяч метров, остальные помещения конвертировал в жилье.

"Разумеется, нельзя радикально изменить специфику объекта, который уже согласован на земле с определенным видом разрешенного использования, нельзя просто взять и построить вместо бизнес-центра жилой комплекс. Но в данном случае была возможность поменять технико-экономические показатели, и девелопер ею воспользовался", — комментирует партнер консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости R&B Consulting Виктория Задорина.

На другом объекте — на Нижней Масловке в Москве — предполагалось построить офисное здание на 30 тысяч квадратных метров, но в процессе проектирования и по результатам тестирования спроса застройщик принял решение конвертировать бизнес-центр в апартаменты.