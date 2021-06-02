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Эксперт спрогнозировал курс биткоина к вечеру
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Биткоин взял паузу перед дальнейшим снижением: в течение дня криптовалюта, скорее всего, не будет сильно меняться в цене и к вечеру среды будет стоить около 36,6 тысячи долларов,... ПРАЙМ, 02.06.2021
криптовалюта, биткоин, финансы, рынки, валюта, криптовалюты, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Биткоин взял паузу перед дальнейшим снижением: в течение дня криптовалюта, скорее всего, не будет сильно меняться в цене и к вечеру среды будет стоить около 36,6 тысячи долларов, — такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Участники крипторынка получили неплохой сигнал, связанный с приостановкой падения биткоина, в связи с чем его курс сегодня к вечеру не сильно будет отличаться от утренних значений и составит около 36 600 долларов за монету. Однако, видимо, это тактическая передышка перед дальнейшим снижением", — сказал эксперт.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.09 мск цена биткоина снижалась на 1,83% за последние сутки — до 36,732 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также терял 1,93% и стоил 36,694 тысячи долларов.