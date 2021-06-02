МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Биткоин взял паузу перед дальнейшим снижением: в течение дня криптовалюта, скорее всего, не будет сильно меняться в цене и к вечеру среды будет стоить около 36,6 тысячи долларов, — такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.

"Участники крипторынка получили неплохой сигнал, связанный с приостановкой падения биткоина, в связи с чем его курс сегодня к вечеру не сильно будет отличаться от утренних значений и составит около 36 600 долларов за монету. Однако, видимо, это тактическая передышка перед дальнейшим снижением", — сказал эксперт. Перечислены отрасли с самым быстрым ростом доходов за время пандемии

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.09 мск цена биткоина снижалась на 1,83% за последние сутки — до 36,732 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также терял 1,93% и стоил 36,694 тысячи долларов.