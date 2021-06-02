МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Существуют две основные конспирологические теории возникновения рукотворных вирусов. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, специалист в области генетики и патофизиологии человека Анча Баранова. Ее слова приводит RT со ссылкой на шоу Антона Красовского "Антонимы. Ковидный дневничок" на YouTube о конспирологических теориях возникновения коронавирусной инфекции COVID-19. Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются COVID

"По всему этому коронавирусному будущему — человечество находится в очень тяжёлой ситуации. Надо перестать выяснять отношения, откуда вирус пришёл — из лаборатории или от какого-то животного. Это совершенно неважно. Сейчас важно, чтобы человечество смогло сделать это дружное приседание по избавлению от вируса", — считает Баранова.

По ее мнению, провести расследование, откуда возник вирус и виноват ли кто-то в его появлении, смогут лишь разведчики, а не биологи, однако она сомневается, что такого рода расследование может быть проведено объективно.

По мнению специалиста, существуют две основные конспирологические теории возникновения рукотворных вирусов.

"Теория номер один — она полностью невозможная. Это теория о том, что есть какой-то Доктор Зло, который сидит на острове. Он сделал вредный вирус, чтобы человечество истребить или сократить до какого-то смешного количества, которое придумано. И это заточено на то, чтобы он (вирус. — RT) разрушал человека как можно сильнее, ещё и с постковидным хвостом это делал. Вот это невозможно — не по биологическим каким-то причинам, а потому, что сделать это можно только путём прикидок и экспериментов, а эти эксперименты можно делать либо на людях, либо на крупных приматах, которые контролируются ещё больше, чем люди… Но сделать всё так, чтобы это каким-то секретным образом где-то делалось и про это никто не узнал, нереально. Если бы это происходило… все бы знали, кто главный враг", — объяснила она.

Вторая теория, по мнению Барановой, "более тонкая и умная". Её суть заключается в том, что кто-то мог создать вирус на основе реального, который был изъят из организма, например, мыши. Онищенко оценил версии происхождения коронавируса

"Эта теория говорит о том, что кто-то — в Китае или другой стране — пошёл в пещеры, где живут мыши, а мы давно знаем, что у мышей много вредных вирусов. Эти вирусы изучали, специально вытаскивали, притаскивали в лабораторию и затем в лаборатории сделали направленную селекцию, которая позволила этому вирусу лучше приспособиться к организму человека. Затем просто не уследили: этот вирус куда-то убежал, кто-то заболел, а потом это пошло на популяцию. Это гораздо более умная и тонкая теория, которую крайне трудно однозначно опровергнуть", — подчеркнула эксперт.

Как она подчеркнула, биологи эту теорию опровергнуть не могут, потому что это натуральная селекция, хоть и ускоренная, и она не будет иметь каких-либо "подписей на геноме". Также сложно представить, что специалисты, занимающиеся расследованием, смогли бы всё это доказать.

Подводя итог, Баранова сказала, что самое лучшее, что сейчас можно сделать — это отложить в сторону всю конспирологию и заняться непосредственно решением проблемы.