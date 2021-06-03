МЕХИКО, 3 июня — ПРАЙМ. Банк Мексики улучшил прогноз роста национальной экономики в 2021 году с 4,8% до 6% в базовом сценарии с учетом ускорения роста промышленного производства и значительных успехов в вакцинации населения против COVID-19. Опасные игры. Кто толкает цены на нефть вверх и что будет с рублем

"В 2021 году ожидается рост на 6,0%, в 2022 год — на 3,0%. Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении ожидаемой динамики экономической активности, считается, что рост может составить от 5,0 до 7,0% в 2021 году и от 2,0 до 4,0% в 2022 году", — говорится в докладе банка об экономических результатах 1 квартала 2021 года, опубликованном на сайте организации.

Аналитики ЦБ отмечают более высокие, чем ожидалось, темпы восстановления промышленного производства и глобальной торговли и умеренные темпы восстановления активности в сфере услуг.

На улучшение среднесрочного прогноза повлияли также "значительные успехи в процессе вакцинации населения и постепенное устранение ограничений мобильности, принятых для борьбы с пандемией".