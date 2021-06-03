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Центробанк Мексики повысил прогноз роста ВВП до 6% в 2021 году
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Банк Мексики улучшил прогноз роста национальной экономики в 2021 году с 4,8% до 6% в базовом сценарии с учетом ускорения роста промышленного производства и значительных успехов в... ПРАЙМ, 03.06.2021
промышленность, covid-19, мексика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МЕХИКО, 3 июня — ПРАЙМ. Банк Мексики улучшил прогноз роста национальной экономики в 2021 году с 4,8% до 6% в базовом сценарии с учетом ускорения роста промышленного производства и значительных успехов в вакцинации населения против COVID-19.
"В 2021 году ожидается рост на 6,0%, в 2022 год — на 3,0%. Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении ожидаемой динамики экономической активности, считается, что рост может составить от 5,0 до 7,0% в 2021 году и от 2,0 до 4,0% в 2022 году", — говорится в докладе банка об экономических результатах 1 квартала 2021 года, опубликованном на сайте организации.
Аналитики ЦБ отмечают более высокие, чем ожидалось, темпы восстановления промышленного производства и глобальной торговли и умеренные темпы восстановления активности в сфере услуг.
На улучшение среднесрочного прогноза повлияли также "значительные успехи в процессе вакцинации населения и постепенное устранение ограничений мобильности, принятых для борьбы с пандемией".