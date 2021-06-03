МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершает доклинические исследования новой вакцины от коронавируса, сообщили "Известия". Минск получил оставшиеся $500 миллионов российского кредита

"Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки", — заявила первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева.

Кроме того, вакцина будет способна защитить от всех мутаций нового коронавируса, рассказало издание.

В июле запланировано начало клинических испытаний новой вакцины.

ФМБА полагает, что вакцина будет действенной, но специалисты агенства еще не раскрывают данных о ее эффективности.