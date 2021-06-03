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Новая вакцина от коронавируса будет защищать от всех мутаций
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершает доклинические исследования новой вакцины от коронавируса, сообщили "Известия". "Препарат, над которым мы работаем в... ПРАЙМ, 03.06.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершает доклинические исследования новой вакцины от коронавируса, сообщили "Известия".
"Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки", — заявила первый заместитель руководителя ФМБА России Татьяна Яковлева.
Кроме того, вакцина будет способна защитить от всех мутаций нового коронавируса, рассказало издание.
В июле запланировано начало клинических испытаний новой вакцины.
ФМБА полагает, что вакцина будет действенной, но специалисты агенства еще не раскрывают данных о ее эффективности.