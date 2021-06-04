Дипломат Чижов назвал последствия возможного отключения от SWIFT
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков по возможному отключению от системы SWIFT: даже если это случится, то не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Нет, мы не ощущаем (угрозы). Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой", — сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении РФ от системы.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.
Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.
В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
https://1prime.ru/News/20210604/833843285.html