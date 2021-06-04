С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. РФ не ощущает угрозы в заявлениях западных политиков по возможному отключению от системы SWIFT: даже если это случится, то не станет катастрофой, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов. Байден запретил американцам покупать акции десятков китайских компаний

"Нет, мы не ощущаем (угрозы). Но я уверен, что даже это не станет для нас катастрофой", — сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, считают ли в Москве угрожающими заявления отдельных западных политиков о возможном отключении РФ от системы.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.

Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.