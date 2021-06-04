МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека подготовили предложения по совершенствованию законодательства в части передвижения электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес и иных подобных средств в местах отдыха горожан: в частности, рекомендуется оснастить их номерными знаками и внести в ПДД, сообщается на сайте СПЧ. Об этом сообщает РИА Новости. В Москве запускается прокат велосипедов и самокатов

Как сообщает пресс-служба, в последнее время в СМИ и в социальных сетях все чаще стали появляться сообщения об инцидентах, связанных с эксплуатацией электрических самокатов, электровелосипедов, сегвеев, моноколес.

"Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда. Постоянная комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила предложения по совершенствованию законодательства", — говорится в сообщении.

Так, члены СПЧ предлагают дополнить ПДД определением мобильных электрических транспортных средств и специальной главой, регулирующей особенности их эксплуатации, возложить на лиц, управляющих такими средствами.

Кроме этого, по мнению членов СПЧ, следует ограничить скорость для таких транспортных средств, в том числе, исходя из возраста водителя, ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов, а также работников курьерских служб, управляющих такими транспортными средствами.

"Оснащение арендуемых и служебных электрических транспортных средств номерными знаками установленного образца для облегчения их идентификации гражданами. Отнесение мобильных электрических транспортных средств к числу источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников", — следует из сообщения.

В пресс-службе отметили, что глава СПЧ Валерий Фадеев выступает за скорейшее профессиональное обсуждение сложившейся ситуации и мер по снижению рисков для всех заинтересованных сторон. С этой целью указанные предложения были направлены руководству МВД России и в Исследовательский центр частного права им Алексеева при президенте России.

Ранее председатель столичного парламента Алесей Шапошников сообщил, что скорость электросамокатов в общественных пространствах Москвы могут ограничить до 15 километров в час. Кроме того, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в середине мая предложил ограничить допустимую скорость движения электросамоката на пешеходных зонах до скорости пешеходного потока, соответствующее письмо столичного дептранса направлено в Минтранс России.