МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Динамика активов в апреле 2021 года была очень хорошей. Объем нетто-активов российского банковского сектора, согласно данным Банка России, за месяц в реальном выражении вырос на 2,2% в реальном выражении, а в номинальном выражении прирост составил на 1,7%. Для сравнения за последние 12 месяцев реальные темпы прироста были больше лишь в ноябре 2020 года (2,5%), а за последние 5 лет темпы прироста более 2% были лишь трижды (еще в марте 2020 года). По мнению экспертов РИА Рейтинг, высокие темпы в апреле обусловлены ожиданием повышения ставок в экономике и попыткой заемщиков «запрыгнуть в уходящий поезд». Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что во второй половине 2021 года месячный прирост замедлятся и будет на уровне 1% или чуть выше. Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 апреля 2021 года

В целом же с начала года (январь-апрель) активы банков выросли на 5,5% в номинальном и на 5,4% в реальном выражениях. При этом результат в реальном выражении является лучшим за последние пять лет для этого временного интервала, второй лучший результат был 2020 году (+3,2%). На скользящем 12 месячном отрезке на 1 мая 2021 года активы в реальном выражении выросли на 14,9%, что также является локальным рекордом. Для сравнения реальный прирост активов на скользящем отрезке с начала 2015 по август 2020 года не превышал 10%, а уровень в 13% с конца 2020 года был взят лишь трижды.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило ежемесячный рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 мая 2021 года. В рейтинге представлены данные по 377 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 4 июня 2021 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-апреле 2021 года объем активов в номинальном выражении вырос только у 146 кредитных организаций или у 38,7% банков из рейтинга. Для сравнения в первом квартале прирост наблюдался у 39,8% банков, на 1 января 2021 года — 63,8%, а на 1 мая 2020 года у 49%. Таким образом, в первой половине 2021 года доля банков с приростом находится на достаточно низком уровне и даже продолжает снижаться, несмотря на хороший прирост суммарных активов.

Наибольший относительный прирост активов среди ста крупнейших кредитных организаций в январе-апреле был у банка "Держава". У него активы с начала года выросли на 43%, что позволило этому банку попасть в ТОП-100 по размеру активов (+16 позиций, 99-е место). При этом значительный прирост активов у этого банка стал следствием роста вложений в ценные бумаги и роста межбанковского кредитования.

Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал Газэнергобанк, объем активов у которого вырос 33% (+19 позиции, 71-е место). Третьим по темпам прироста стал еще один банк ЭНЕРГОТРАНСБАНК, активы у которого за январь-апрель выросли на 28%. Также высокие темпы прироста активов среди крупнейших банков продемонстрировали: Банк ДОМ.РФ (+22%), РГС Банк (+21%) и БМВ Банк (+20%). Стоит отметить, что среди крупных банков с наибольшим относительным приростом представлены три госбанка, два частных банка и один банк с иностранным участием. Российские банки стали чаще выдавать кредиты

Наиболее слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-апреле 2021 года продемонстрировала Банк Возрождение, активы которого уменьшились на 37%. Вторым по темпам снижения стал Запсибкомбанк, сокращение активов которого составило 27%. В текущем рейтинге Банк Возрождение занимает 64-е место (-22 позиций), а Запсибкомбанк — 80-е место (-10 позиций). Третьей по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стала РНКО Платежный Центр со снижением активов на 21%, что привело к потере 8-и позиций (93-о места в текущем рейтинге).

Крупнейший банк России, Сбербанк, по состоянию на 1 мая 2021 года располагал активами в размере 37 триллионов рублей, что составляет 31,3% суммарных активов всех российских банков на 1 мая 2021 года. В январе-апреле активы у него выросли на 5,4% или на 1,9 триллиона рублей. Второй по размеру российский банк — Банк ВТБ в первые четыре месяца текущего года характеризовался ростом активов на 6,4% или на 1,1 триллиона рублей. Таким образом, всего на два крупнейших российский государственных банка обеспечили 54% суммарного прироста активов, в текущем рейтинге они контролируют 47% суммарных активов. На ТОП-5 на 1 мая 2021 года приходится 63% активов банковской системы, и они обеспечили 80% прироста в январе-апреле текущего года.

Рейтинг банков по объему активов на 1 мая 2021 года в PDF-формате