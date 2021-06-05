С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Ростуризм рассчитывает, что в ближайшее время Турция будет открыта для российских туристов, сказала глава ведомства Зарина Догузова журналистам в кулуарах ПМЭФ. Россиянам назвали самые дорогие туристические направления

Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.

"Большие проблемы для людей и отрасли создает ограничение авиасообщения с одним из самых популярных направлений выездного туризма — Турцией. Ключевая проблема в том, что есть долг туроператоров перед людьми, которые успели до закрытия внести средства либо частично, либо полностью за туры. Мы следим за этой ситуацией и рассчитываем, что в ближайшее время ситуация улучшится у наших турецких коллег и авиасообщение возобновится, и туроператоры выполнят все обязательства перед туристами", — сказала Догузова.

При этом глава Ростуризма отметила, что долг туроператоров перед путешественниками с прошлого года сократился в 6 раз — до 7 миллиардов рублей с 44 миллиардов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.