Ростуризм надеется, что Турция откроется для туристов в ближайшее время
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Ростуризм рассчитывает, что в ближайшее время Турция будет открыта для российских туристов, сказала глава ведомства Зарина Догузова журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.
"Большие проблемы для людей и отрасли создает ограничение авиасообщения с одним из самых популярных направлений выездного туризма — Турцией. Ключевая проблема в том, что есть долг туроператоров перед людьми, которые успели до закрытия внести средства либо частично, либо полностью за туры. Мы следим за этой ситуацией и рассчитываем, что в ближайшее время ситуация улучшится у наших турецких коллег и авиасообщение возобновится, и туроператоры выполнят все обязательства перед туристами", — сказала Догузова.
При этом глава Ростуризма отметила, что долг туроператоров перед путешественниками с прошлого года сократился в 6 раз — до 7 миллиардов рублей с 44 миллиардов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://1prime.ru/News/20210605/833860925.html