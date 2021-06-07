МОСКВА, 7 июня — ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны воздержаться от "вакцинной дипломатии" и "вакцинного национализма". В противном случае, подчеркнул он, победить пандемию коронавирусной инфекции не получится. Об этом он рассказал в своей статье для РБК. АТОР: вакцинный туризм в России можно внедрить в течение месяца

Боррель отметил, что вакцинация необходима для снятия ограничений, убивающих экономику, и реализации свобод. Весь мир страдает от введённых рамок, однако тяжелее всего приходится развивающимся странам. В последние десятилетия наметилась тенденция сокращения нищеты и неравенства в мире. Глава европейской дипломатии считает, что она может быть утрачена в случае сохранения разрыва темпов вакцинации. "Негативная динамика только усугубит геополитическую напряжённость и будет сдерживать экономическую активность", — объяснил Боррель.

Он подчеркнул, что для экономически развитых стран цена бездействия будет определенно выше коллективных затрат на помощь странам мира в вакцинации. "ЕС поддерживает предложенный Международным валютным фондом план с бюджетом в 50 миллиардов долларов, предполагающий вакцинацию 40% населения планеты в 2021 году и 60% — к середине 2022 года", — напомнил Боррель.

Он добавил, что достичь этой цели можно при помощи тесной координации всех государств. ЕС, заявил Боррель, сейчас является единственными мировым субъектом, который вакцинирует своё население, экспортирует крупные партии препаратов и способствует их распределению в странах с низким уровнем дохода.