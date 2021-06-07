МОСКВА, 7 июня — ПРАЙМ. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков ответил на слова основного владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова о том, что он рассматривал возможность покупки "Тинькофф Банка". Он предположил, что о вероятной сделке Евтушенков мог по недоразумению поговорить с голосовым помощником банка, роботом "Олегом". Об этом написали "Ведомости". Тиньков рассказал, планирует ли продавать свою долю в группе

"Я неоднократно говорил, что никаких переговоров с Евтушенковым я не вел, мы по сути и не знакомы с ним", — заявил он на своей странице в Facebook. Тиньков добавил, что "исходя из наших капитализаций, нам бы наверное стоило еще раз обсудить покупку МТС, но наша команда считает, что телеком — это прошлое, а финтех — это будущее". Он также подчеркнул, что компания не продается, и что ему "надоели эти "покупатели".

Напомним, что ранее в интервью РБК Евтушенков заявил, что в прошлом году "Система" интересовалась покупкой "Тинькофф банка". "Да, я действительно интересовался этим. Но я не стал это делать, потому что объединить две разные культуры — нашу и "Тинькофф" — сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из этих компаний", — отметил Евтушенков. Он добавил, что перспектива пугала и Тинькова. "Мы же не первый подход делаем [к покупке Тинькофф Банка]. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться, хотя человеческие отношения [c Тиньковым] абсолютно нормальные", — утверждал в интервью изданию Евтушенков.