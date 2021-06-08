МОСКВА, 8 июня — ПРАЙМ. Министерство финансов разработало законопроект, обязывающий банки информировать Центробанк и Росфинмониторинг о получении запросов от государственных органов "недружественных стран". Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

В экспертном заключении аппарата правительства на законопроект сделан акцент на то, что подготавливаемый документ направлен на "противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств". Отмечается, что на сегодняшний день официально недружественными России признаны две страны — США и Чехия. Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян

Сейчас — с 1 января 2021 года — в соответствии с американским законодательством Минфин и Минюст США имеют право требовать у любых иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в этой стране, сведения о физических и юридических лицах из России, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, а также персональные данные. Условий для подобного запроса есть три: счет, информация о котором запрашивается, является предметом уголовного расследования или антиотмывочного разбирательства в США; в отношении этого счета проходит процедура конфискации средств в доход США.

Не выполнить требования американских властей банки не могут. Во-первых, нормы США не предусматривают для кредитных организаций возможности сослаться на право своих стран — например, о защите банковской тайны или защите конфиденциальной информации, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Во-вторых, по данным ЦБ, штраф за непредоставление сведений составляет 50 000 долларов за каждый день просрочки с ответом на запрос. Кроме того, отказ от выдачи нужной информации может привести к судебному разбирательству, в результате которого деньги со счета спишут принудительно, а сам зарубежный счет закроют.

Ввиду этого российские власти намерены внести поправки в принятый в 2018 году "закон о контрсанкциях" (127-ФЗ). В документ планируется добавить статью с указанием обязанности банков в течение одного рабочего дня уведомлять ЦБ и Росфинмониторинг о запросах "от компетентных органов недружественных государств".