С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — ПРАЙМ. Спрос на путешествия по России после "закрытия" Турции вырос в несколько раз, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор туроператора "Алеан" Илья Уманский в рамках ПМЭФ.

Россия с 15 апреля из-за ковида приостановила авиасообщение с Турцией — пока до 21 июня. И собеседник агентства отметил, что "закрытие" Турции произошло в период, когда продажи туров на черноморское побережье было в самом разгаре и популярные отели уже в значительной степени были "проданы", а это дополнительно осложнило процесс подбора альтернативного отдыха в России.

"Спрос на российские курорты вырос в несколько раз, но, к сожалению, в полной мере, удовлетворить этот спрос невозможно. Турция для подавляющего большинства наших сограждан — это направление пляжного туризма, поэтому в сегменте отелей четырех-пяти звезд сильнее всего проявился дефицит мест и сильнее всего выросли цены", — пояснил Уманский.

"Однако есть в этом и некоторый позитивный аспект. Туристы, которые не нашли себе место в Краснодарском крае и Крыму, поехали пробовать различные туристические продукты по России. Раньше люди думали: "Да, Байкал, да, когда-нибудь поеду на Камчатку". Так вот, это "когда-нибудь", похоже, настало. Мы видим, как вырос спрос в Дагестан, на Алтай, в Мурманскую область, Карелию и Калининградскую область, практически все регионы показывают "нереальную" динамику спроса", — добавил глава компании. Названо новое доступное направление для российских туристов

Также он обратил внимание на благоприятные условия для туризма вследствие спада потока иностранцев. "Раньше наш турист проигрывал в конкуренции иностранному по своей платежеспособности. Например, Санкт-Петербург был городом для иностранного туриста, где цены в гостиницах были значительно выше. А сейчас у наших туристов есть возможность ехать в сезон "белых ночей" по ценам намного ниже, чем они были", — отметил Уманский.

В итоге гендиректор туроператора приходит к выводу, что сложившаяся ситуация сформировала шанс для различных районов страны заинтересовать собой, стать "возвратными направлениями", открывать постоянно что-то новое, чтобы у туристов было желание вернуться. "Да, российские пляжные курорты уступают турецким, но в целом туристические возможности (в РФ — ред.) очень даже интересные, а порой уникальные", — резюмировал он.