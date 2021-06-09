МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который нацелен на обеспечение равных условий в предоставлении ипотечных каникул заемщикам. Впервые в их число вошли самозанятые, получающие доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов. Теперь заемщик может уменьшить или приостановить выплаты по ипотечному кредиту на срок до полугода. Об этом сообщает РБК. Центробанк рассказал, как будет работать "зеленая" ипотека

В законе уточняется перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации. Это справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога; справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным Федеральной налоговой службой, а также книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП и другие. Эти документы должны подтвердить снижение среднемесячного дохода заемщика.

Ранее, согласно старой версии закона, заемщик, который оказался в трудной жизненной ситуации, для получения ипотечных каникул был обязан предоставить кредитору определенный перечень подтверждающих документов. Один из главных — справка по форме 2-НДФЛ. Это означало, что заемщик должен быть официально трудоустроен. По этой причине самозанятые были лишены права воспользоваться ипотечными каникулами.

Как напоминает РБК, накануне Государственная дума приняла законопроект об ипотечных каникулах для самозанятых во втором чтении. Теперь законопроект ждет одобрения Советом Федерации, после чего он пойдет на подпись президенту России.