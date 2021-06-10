МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока 2" не повлияют на позицию Москвы: проект будет реализован и станет элементом современной архитектуры безопасности Евразии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. США назвали "Северный поток-2" предметом для переговоров с Германией

Ранее в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток 2" не стал политическим оружием Москвы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, который был построен в обход Украины.

"Я ничему не удивляюсь, но просто поражаюсь тому, насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнёрами и даже оппонентами на международной арене", — сказал Рябков, комментируя заявления американской стороны.

По его словам, США "слышат только себя и слушают только тех, кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре".

"Но так не бывает, они не одни на планете в окружении своих сателлитов и каких-то клиентов. Поэтому они глубоко ошибаются, что такого рода рассуждения меняют как-то нашу позицию или влияют на неё. Они только укрепляет нас в том, что мы проводим правильный курс — "Северный поток 2" будет построен!" — подчеркнул Рябков.

"Пройдёт время, и поколения, сменившиеся, в том числе и в США, поймут, что правы были те, кто обеспечивал на десятилетия вперёд энергобезопасность Европы, в том числе через реализацию этого проекта… "Северный поток 2" станет элементом современной архитектуры энергобезопасности Европы и Евразии", — заявил высокопоставленный российский дипломат.

Читайте также:

ФРГ связала завершение "Северного потока-2" с транзитом через Украину