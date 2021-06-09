БЕРЛИН, 9 июн — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин связывает завершение проекта "Северный поток 2" с продолжением газового транзита через Украину. ФРГ назвала сроки достижения договоренностей с США по "Северном потоку-2"

"Германия, и канцлер ФРГ (Ангела Меркель) много лет назад прояснила это президенту (России Владимиру) Путину, связывает завершение проекта "Северный поток 2" с продолжением газового транзита на Украине. Это основание для того, почему мы прилагали усилия для того, чтобы в 2019 году заключить договор о транзите газа между Украиной и Россией. Канцлер очень ясно пояснила это президенту Путину. Ничего не изменилось", — заявил Маас, выступая на пресс-конференции в Берлине.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

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