МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Компьютерная сеть компании Electronic Arts была вломана хакерами, злоумышленники похитили код футбольный симулятор FIFA 21, отметило РИА Новости. Начались пусконаладочные работы по заполнению "Северного потока-2"

Хакеры заявили, что ими был украден программный код "игрового движка" Frostbite, без которого невозможно использование серии видеоигр Battlefield и футбольного симулятора FIFA 21.

"Мы расследуем недавний инцидент проникновения в нашу систему, в результате чего был украден ограниченное количество программного кода и соответствующие инструменты", —заявил представитель Electronic Arts в интервью телеканалу CNN.