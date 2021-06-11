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Хакеры похитили программный код симулятора FIFA 21
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Компьютерная сеть компании Electronic Arts была вломана хакерами, злоумышленники похитили код футбольный симулятор FIFA 21, отметило РИА Новости. Хакеры заявили, что ими был... ПРАЙМ, 11.06.2021
кибербезопасность, хакер, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Компьютерная сеть компании Electronic Arts была вломана хакерами, злоумышленники похитили код футбольный симулятор FIFA 21, отметило РИА Новости.
Хакеры заявили, что ими был украден программный код "игрового движка" Frostbite, без которого невозможно использование серии видеоигр Battlefield и футбольного симулятора FIFA 21.
"Мы расследуем недавний инцидент проникновения в нашу систему, в результате чего был украден ограниченное количество программного кода и соответствующие инструменты", —заявил представитель Electronic Arts в интервью телеканалу CNN.