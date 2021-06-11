2021-06-11T06:26:32+03:00
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Россияне получат рекордные 350 миллиардов рублей по страхованию жизни
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В 2021 году объем выплат по страхованию жизни может вырасти на 50% по сравнению с 2020 годом и превысить 300 миллиардов рублей, сообщили "Известиям" в Национальном рейтинговом... ПРАЙМ, 11.06.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. В 2021 году объем выплат по страхованию жизни может вырасти на 50% по сравнению с 2020 годом и превысить 300 миллиардов рублей, сообщили "Известиям" в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
При этом основная часть выплат в этом году будет получена по трехлетним и пятилетним договорам ИСЖ.
Выплату по риску смерти могут достичь 18-19 миллиардов рублей, отметили в в Национальном рейтинговом агентстве.
Специалисты НРА ожидают, что Центробанк ужесточит регулирования продуктов страхования жизни. Это может вызвать снижение спроса в данном сегменте, считают в агентстве.
Банк России сообщил, что в первом квартале 2021 года число жалоб на страховщиков возросло на 4%, сейчас оно составляет 8500.
Привлекательность страхования жизни в большинстве стран предполагает значительные налоговые льготы, поэтому стало более популярным, объяснил генеральный директор "БКС Страхование жизни" Андрей Дроздов.
Доход клиентов от страхования жизни зависит от банка, который продал гражданину такой полис, заявил директор по рейтингам страховых компаний НКР Евгений Шарапов.