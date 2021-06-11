МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Россияне, у которых есть акции сырьевых компаний, выигрывают от высокой инфляции в США, а валютные вкладчики и владельцы наличных долларов — проигрывают, прокомментировал РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Начались пусконаладочные работы по заполнению "Северного потока-2"

Министерство труда США в четверг сообщило, что инфляция в стране в мае ускорилась до 5% в годовом выражении против 4,2% в апреле. Это стало максимальным уровнем с августа 2008 года.

"Сценарий высокой инфляции при отсутствии повышения ставок позитивен для рынков акций, особенно для сырьевого сектора. Выигрывают владельцы акций, особенно сырьевых", — сказал аналитик.

Среди проигравших от высокой инфляции в США — валютные вкладчики и имеющие на руках наличные доллары. "Валютные депозиты при текущем уровне ставок, естественно, проигрывают инфляции, но эта ситуация наблюдается уже на протяжении последних нескольких лет. Проигрывают и держатели облигаций консервативного уровня с доходностью ниже 3%, но еще больше – те, кто держит валюту в наличности", — добавил эксперт. На подготовку Владивостока к ВЭФ направлено 700 миллионов рублей

Он отметил, что на фоне высокой инфляции в США в ближайшее время может развернуться дискуссия относительно необходимости повышать ставку Федеральной резервной системы, или инфляция имеет все-таки временный эффект. Даже разговоры о повышении ставки могут сильно ударить по рынкам, особенно облигационному, указывает аналитик.

По словам Русецкого, в целом россияне не реагируют на инфляцию в США и не меняют свое поведение в зависимости от ее динамики, основным ориентиром для населения все же выступает динамика курса рубля к доллару.