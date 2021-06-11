МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. В России разработают приложение для родителей с целью отслеживания состояния и развития ребенка на основе методических рекомендаций ВОЗ, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы НТИ — соорганизатора проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2121", в ходе которого и будет представлен проект Kids Health. Рост кибератак на аэропорты грозит подорожанием билетов

"С помощью приложения разработчики рассчитывают решить сразу несколько проблем: недостаток квалифицированных врачей в территориально отдаленных районах, недостоверная и противоречивая информация в интернете", — рассказали в организации.

Авторы утверждают, что отсутствие единой системы отслеживания здоровья ребенка на разных этапах его жизни приводит к тому, что лишь каждый пятый первоклассник страны является здоровым. Предполагается, что приложение поможет это исправить — подготовить ребенка к школе.

Сейчас авторы начинают разработку приложения. Примерно через год оно появится на площадках Google Play, App Store.

Вводить данные будут сами родители, а платформа будет выдавать результат, сравнивая с нормами возраста и пола ребенка, давать рекомендации и перенаправлять к специалисту, если это требуется. Приложение можно будет синхронизировать между всеми участвующими в воспитании ребенка людьми — мамами, папами, бабушками, нянями, воспитателями.

Также в приложении есть опция "оценка питания ребенка". Это подсчет калорий согласно нормам возраста, рекомендации по кормлению. Родители заполняют только вес и рост ребенка при рождении и на данный момент времени. Приложение анализирует и составляет подходящий рацион питания.

Также родители с помощью Kids Health смогут проверить готовность ребенка к школе с помощью специального тестирования. Нервно-психическое развитие будет оцениваться посредством игры с использованием искусственного интеллекта. Система сможет оценить начальные знания ребенка о цифрах, буквах и окружающем мире, ситуационные задания.