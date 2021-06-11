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Ростуризм в составе делегации отправится в Анталию
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Представитель Ростуризма войдет в делегацию от Российской Федерации, которая оценит текущую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов, сообщили РИА... ПРАЙМ, 11.06.2021
туризм, турция, ростуризм, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Представитель Ростуризма войдет в делегацию от Российской Федерации, которая оценит текущую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее в пятницу заявил, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью для обсуждения вопросов туризма.
"Представитель Ростуризма войдет в делегацию от Российской Федерации, которая оценит текущую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов", — сказали в пресс-службе Ростуризма.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в конце мая сообщил, что Россия продлевает ограничения на авиасообщение с Турцией до 21 июня. При этом глава Ростуризма Зарина Догузова говорила журналистам в кулуарах ПМЭФ в субботу, что рассчитывает на открытие этой страны для туристов из РФ в связи с восстановлением авиаперелётов "в ближайшее время".