МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Представитель Ростуризма войдет в делегацию от Российской Федерации, которая оценит текущую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Турция обнаружила газовое месторождение в Черном море

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее в пятницу заявил, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью для обсуждения вопросов туризма.

"Представитель Ростуризма войдет в делегацию от Российской Федерации, которая оценит текущую ситуацию на турецких курортах и готовность принимать российских туристов", — сказали в пресс-службе Ростуризма.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в конце мая сообщил, что Россия продлевает ограничения на авиасообщение с Турцией до 21 июня. При этом глава Ростуризма Зарина Догузова говорила журналистам в кулуарах ПМЭФ в субботу, что рассчитывает на открытие этой страны для туристов из РФ в связи с восстановлением авиаперелётов "в ближайшее время".