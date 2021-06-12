МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Центробанк разрабатывает маркировку участников финансового рынка, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности, рассказала заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова "Российской газете". Forex Club, Alpari и Antares попали в "черный список" Банка России

"Думаю, через несколько месяцев станет известно, как такая маркировка будет выглядеть", — прокомментировала специалист ЦБ.

Маркировка может касаться организаций, которые попали в "Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" или "черный список" Банка России.

Напомним, что в "черный список" Банка России были включены около 1800 компаний. ЦБ принял решение вносить нелегальные организации в список на своем электронном ресурсе, не ожидая решения суда.

"Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения [незаконной деятельности на финрынке], и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин", — прокомментировал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в интервью РБК.