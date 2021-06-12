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https://1prime.ru/News/20210612/833915511.html
Банк России готовит маркировку компаний, вошедших в "черный список"
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Центробанк разрабатывает маркировку участников финансового рынка, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности, рассказала заместитель начальника Южного главного... ПРАЙМ, 12.06.2021
сергей швецов, банк россии, финансы, банки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Центробанк разрабатывает маркировку участников финансового рынка, в работе которых выявлены признаки нелегальной деятельности, рассказала заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова "Российской газете".
"Думаю, через несколько месяцев станет известно, как такая маркировка будет выглядеть", — прокомментировала специалист ЦБ.
Маркировка может касаться организаций, которые попали в "Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке" или "черный список" Банка России.
Напомним, что в "черный список" Банка России были включены около 1800 компаний. ЦБ принял решение вносить нелегальные организации в список на своем электронном ресурсе, не ожидая решения суда.
"Этап выявления и сбора доказательной базы составляет примерно 30% всего процесса от выявления до пресечения [незаконной деятельности на финрынке], и пресечение является наиболее длинным этапом в силу разных процедурных причин", — прокомментировал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в интервью РБК.