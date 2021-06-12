2021-06-12T08:47:05+03:00
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В Москве на День России изменился режим платных парковок
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Парковка в Москве в честь Дня России стала бесплатной на два дня: 12 и 14 июня, а 13 июня будет работать по цене воскресенья. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в... ПРАЙМ, 12.06.2021
парковка, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Парковка в Москве в честь Дня России стала бесплатной на два дня: 12 и 14 июня, а 13 июня будет работать по цене воскресенья. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в официальном Telegram-канале.
"12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными, даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем. 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья", — уточняется в сообщении.
Напомним, что с 12 по 14 июня в стране объявлены выходные в связи с празднованием Дня России.