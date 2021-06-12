МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Парковка в Москве в честь Дня России стала бесплатной на два дня: 12 и 14 июня, а 13 июня будет работать по цене воскресенья. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в официальном Telegram-канале. Пользователей соцсетей пересчитают по головам

"12 и 14 июня парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными, даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем. 13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья", — уточняется в сообщении.

Напомним, что с 12 по 14 июня в стране объявлены выходные в связи с празднованием Дня России.