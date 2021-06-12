МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Российская атомная подводная лодка "Казань" вызывает серьезное беспокойство у американских ВМС. Об этом сообщает Business Insider.

Автор издания Бенджамин Бримелоу пишет о том, что "Казань" — это кульминация более чем десятилетних усилий по созданию нового и современного атомного подводного ракетного крейсера".

Бримелоу подчеркивает, что новая подлодка, так же как и созданный в 1993 году "Северодвинск", представляет собой новую главу в истории подводных сил России.

Хотя второй корабль проекта 885М "Ясень-М" меньше по размерам, он оборудован новыми системами управления и контроля повреждений, сенсорными комплексами, модернизированной технологией подавления шума и даже более тихим ядерным реактором, отмечает эксперт. США не отказываются от санкций против России на фоне саммита в Женеве

Помимо этого, Бримелоу обращает внимание на то, что "Казань" вооружат гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая может развивать скорость от шести до восьми чисел Маха.

На первый взгляд, корабли "Ясень-М" могут показаться менее опасными, чем подлодки с баллистическими ракетами, в частности класса "Борей-А", пишет автор.

"Однако они оснащены современным обычным вооружением, способным поражать цели даже на суше. В сочетании с их скрытностью и способностью находиться практически в любой точке океана угрозу этих подлодок трудно переоценить", — заключает он.

Издание также привело слова научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Джеффри Эдмондса. Он отметил, что подлодки проекта "Ясень-М" могут позволить России развернуть военные действия в континентальной части Соединенных Штатов, и назвал их "грозными подводными платформами".