МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В последние месяцы в Европе проводится все больше учений с участием американских военных, которые отрабатывают новые способы доставки оборудования и снабжения для войск. Все это происходит на фоне обострения отношений с Россией и свидетельствует о применении в НАТО новых подходов. Об этом пишет издание Business Insider.

Оно упоминает о том, в июне были на базе Эсбьерг в Дании американскими военными были разгружены 300 единиц техники. Ее должны доставить по железной дороге в Польшу, где дислоцирована боевая группа расширенного передового присутствия НАТО. "Это первый раз, когда армия США работала с датскими вооруженными силами в порту Эсбьерг для проведения операции подобного рода", — говорится в сообщении американских военных. Они подчеркивают, что намерены задействовать больше портов для подготовки. В США раскрыли одну из загадок Второй мировой войны

Месяцем ранее аналогичное происходило в албанском порту Дуррес перед началом учений Defender-Europe 21. США и их союзники стремятся улучшить инфраструктуру в европейском регионе. Американское издание напоминает, что генерал ВВС США Тод Уолтерс еще в 2019 году отмечал важность решения проблемы контроля за перемещениями войск и техники. Разрабатываемая система авиабаз направлена на систему "стрелять, двигаться и успешно общаться с любым потенциальным противником", — это уже слова Уолтерса, произнесенные им на днях. "Быть смертоносным в воздухе, на суше, море, космосе и в киберпространстве так же важно, как и в логистике", — так генерал формулирует задачу для солдат НАТО.