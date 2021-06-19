МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена решила сократить число американских противоракетных систем на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Военное присутствие США будет сокращено в Ираке, Кувейте, Иордании и Саудовской Аравии. При этом Китай и Россия могут усилить свои позиции в регионе. Байден заявил, что процветание российской экономики - в интересах США

США планируют вывести с Ближнего Востока восемь батарей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного атмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) и сотни военнослужащих, которые поддерживают эти системы. По данным WSJ, министр обороны США Ллойд Остин сообщил об этом решении наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману 2 июня.

Источники издания отметили, что решение США может быть связано со снижением риска эскалации боевых действий с Ираном на фоне переговоров по ядерной сделке. Кроме того, WSJ пишет, что Россия и Китай, которые расширяют свое военное и экономическое влияние на Ближнем Востоке, могут расценить вывод войск как возможность усилить свои позиции.

США разместили ЗРК Patriot на военных базах в Ираке в апреле 2020 года. Американские военные не скрывали, что цель развертывания ЗРК — защита от потенциальных ударов из Ирана. В Саудовскую Аравию ЗРК Patriot и THAAD отправили после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре 2019 года.