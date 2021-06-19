МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. За время пандемии COVID-19 спрос на недвижимость в курортных регионах России резко вырос. Это позволило Сочи стать лидером по росту цен на вторичное жилье среди 50 крупнейших городов страны. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные исследования аналитиков SRG и ЦИАН.

По их информации, за три года стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 30%, до 71,3 тысячи рублей за квадратный метр. Динамика подтверждается и данными ЦИАН, согласно которым с 2018 года средняя цена вторичной недвижимости в крупнейших городах страны увеличилась на 31,5%, до 91 тысячи рублей за "квадрат". Перечислены страны, в которых взлетели цены на недвижимость

Отмечается, что наиболее активный рост цен на "вторичку", по данным SRG, наблюдается в Сочи. За три года средняя стоимость квадратного метра в городе выросла на 63,9%, до 150,65 тысячи рублей.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров предполагает, что в дальнейшем возможности для роста цен на вторичном рынке будут сохраняться, но динамика будет продиктована в основном изменением структуры предложения. "В продажу поступают квартиры в недавно построенных домах, они более востребованные и дорогие, чем жилье в старом фонде",- отметил он.

Естественным образом ограничивать рост стоимости квартир, по мнению эксперта, может постепенное смещение спроса в сторону загородного рынка на фоне новой волны пандемии COVID-19, которая закрепляет удаленный и гибридный форматы занятости, и более сдержанного роста цен на индивидуальные дома. Эту тенденцию отметила и Гендиректор сочинской компании "Городской риэлторский центр" Юлия Усачева. "Из-за резкого роста цен на квартиры (в Сочи — прим. ред.) они стали сопоставимы по цене с частными домами, и покупатели делают выбор в пользу последних",- объяснила она.