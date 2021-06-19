МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка партии "Единая Россия": в него попали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач ГКБ №40 Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Путин в субботу выступил на XX съезде партии "Единая Россия". Завершая свое выступление, президент высказался на счет первой пятерки избирательного списка партии. Он заявил, что в этом списке должны быть как те, кого принято называть "политическими тяжеловесами", так и люди относительно новые — но те, кто представляет наиболее важные направления жизни.

Глава государства назвал имена Шойгу, Лаврова, Проценко. Он отметил, что Шойгу — один из основателей партии, эффективно решающий сложнейшие вопросы по укреплению армии, флота, а Лавров — блестящий дипломат.

По словам Путина, должен войти в первую пятерку федерального списка "Единой России" и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. "Что касается здравоохранения – у нас много ярких, интересных, красивых внутренне людей, достойных представлять нашу страну и своих избирателей на любом уровне. Но появляются и новые люди, новые герои. С одним из них я познакомился в прошлом году в Коммунарке – это Денис Николаевич Проценко", — сказал Путин на съезде партии.

Президент подчеркнул, что Проценко одним из первых вступил в борьбу с эпидемией коронавируса. "Работает очень достойно, представляет огромное сообщество российских медицинских работников, которыми мы гордимся и которым благодарны за все, что сделано в предыдущие месяцы, полтора года и делают это сейчас", — заявил он. Путин призвал объединить усилия для снижения уровня бедности

"Я рад, что в свое время нашел и Елену Владимировну Шмелеву, сопредседателя Общероссийского народного фронта", — добавил Путин.

"Наконец, что касается детства, поддержки семей с детьми в самом широком смысле этого слова, в последнее время у нас появилось еще одно имя, которое знает теперь вся страна, это Анна Юрьевна Кузнецова", — сказал президент.