МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. За 2020 год в продуктах Microsoft было обнаружено 1268 уязвимостей, что является абсолютным рекордом. Из них только 907 угроз связаны с экосистемой Windows, среди которых 132 — критические. Об этом стало известно из отчета исследования компании BeyondTrust по вопросу уязвимостей продуктов Microsoft. Microsoft представит новую версию Windows

Аналитики отмечают, что есть возможность не сталкиваться с некоторыми из них, отключив права администратора, однако не всем пользователям, к сожалению, это известно. В исследовании также подчеркивается, что с 2016 по 2020 годы количество уязвимостей выросло на 181%.

Помимо этого, стало известно о том, что уже на следующей неделе Microsoft представит новую версию своей операционной системы — Windows 11, которая получит самый крупный редизайн за последние годы. Интерфейс системы станет более современным благодаря округлым деталям, как у macOS, также будут обновлены все иконки и добавятся новые анимации. Аналитики отмечают, что будет крайне любопытно посмотреть, как Microsoft сможет улучшить ситуацию с безопасностью Windows 11.