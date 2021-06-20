МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Некоторым категориям россиян с середины 2021 года полагаются новые социальные выплаты. В частности, на дополнительные денежные суммы от государства вправе рассчитывать неполные семьи с детьми, а также беременные женщины. Кроме того, все социальные платежи для всех категорий получателей будут переводиться исключительно на карты российской платежной системы "Мир". О том, кого и в какой степени коснутся эти нововведения, подробно рассказал "МК" со ссылкой на своих экспертов. Молодежь заработала миллиарды долларов в сети, рассказало издание

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕПОЛНЫМ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

С 1 июля планируется начать ежемесячные выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Они составят половину прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Но есть один важный момент: получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.

Член Совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин считает, что "ежемесячные выплаты неполным семьям, безусловно, нужны, вопрос только в размерах, источниках и критериях. У нас плохо обстоит дело с взысканием алиментов, поскольку значительная часть отцов (чаще всего), находящихся в разводе, теми или иными способами уклоняются от их уплаты. Это реальная проблема, от которой страдают дети".

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА БЕРЕМЕННЫМ

Согласно поручению президента России, с 1 июля 2021 года начнется предоставление ежемесячной выплаты беременным. Она составит половину прожиточного минимума в регионе. Получить её смогут женщины, у которых срок беременности составляет 6-12 недель и которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки. При этом размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в их регионе. Исследователи рассказали о расходах россиян на здоровье

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД НА КАРТУ "МИР"

С 1 июля все получатели социальных выплат будут обязаны перейти на карту российской платежной системы "Мир". Это касается, в том числе, получателей пенсий, пособий и компенсаций. Из-за коронавируса срок перевода этих платежей на карты российской платежной системы несколько раз переносили. Теперь же получателям, которые используют карты иных платёжных систем, следует до 1 июля заменить их на "Мир": дальше все социальные платежи пойдут только сюда.