МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российские туроператоры рассказали, когда и из каких городов россияне смогут полететь на отдых в Турцию. Как сообщает Ассоциация туроператоров, полетные программы ведущих игроков рынка еще доверстываются, но цены на туры уже понятны. В России посоветовали сокращать рабочий день из-за жары

В частности, отдых по системе "все включено" в пятизвездочном отеле на 9 ночей обойдется от 58,3 тысячи рублей на двоих. Недельные туры в отели 4* — от 42 тысяч рублей.

Первыми, как сообщили собеседники "Вестника АТОР", в Турцию полетят отдыхающие из Москвы и Екатеринбурга.

Напомним, что в пятницу, 18 июня, российский Оперштаб по борьше с коронавирусом принял решение возобновить авиасообщение с Турцией с 22 июня 2021 года.

Авиасообщение с популярной у российских туристов страной восстанавливается по маршрутам и с частотами, которые были согласованы до его приостановления.

С 22 июня разрешены и чартерные, и регулярные рейсы в города:

Стамбул



Анталья

Бодрум

Даламан.

По данным источников "Вестника АТОР", Росавиация в выходные уже разослала ряд NOTAM по Турции в российские аэропорты и в авиакомпании. Российские туроператоры создали сеть маршрутов для круизов

"21 июня туроператоры должны доверстать свои полетные программы по Турции в понедельник — вторник. Ряд игроков рынка уже в воскресенье вечером сообщил подробности о сроках и городах первых вылетов в Анталью", — пишет Вестник АТОР".

Отмечается, что в прошедшие выходные спрос на отдых в Турции оказался столь высок, что, по данным ряда туроператоров, первые рейсы из некоторых городов уже заполнены на 100%. Места на многих рейсах есть только с 24 июня или даже 26 июня.