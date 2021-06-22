МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость билетов Москва-Анталья и обратно, в первый день возобновления авиасообщения с Турцией, начинается от 14 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в июне сообщила, что авиасообщение России с Турцией будет восстановлено с 22 июня.

"Когда объявили о возобновлении с Турцией, Aviasales зафиксировал рост спроса на это направление в 2,7 раза. Стоимость билетов из Москвы с вылетом 22 июня в Стамбул начинается от 19 тысяч рублей туда-обратно, Анталью — от 14 тысяч, Даламан — 8 тысяч, Бодрум — 20 тысяч, Анкару — 22 тысяч и Газипашу — 23 тысяч рублей", — сказали в сервисе.

В компании отметили, что зафиксировали повышенный спрос на турецкие курорты из всех крупных российских городов. Так, например, в 2,8 раза увеличился спрос по направлению Москва-Анталья.