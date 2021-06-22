МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Почти каждому пятому россиянину в отпуске приходится выполнять рабочие задачи, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости. Биткоин теряет более 11% стоимости

Исследование было проведено среди 1 тысячи респондентов в разных регионах России.

"Регулярно приходится возвращаться к рабочим задачам 22% опрошенным. Еще 39% отвлекаются на работу в случае неотложных обстоятельств", — сказано в сообщении.

При этом у 30% сам характер профессиональной деятельности не предполагает внеурочных подключений из отпуска, и лишь 9% не отвлекаются на работу из принципа, что бы ни случилось.

Согласно исследованию, 75% респондентов готовы работать сверхурочно, чтобы собрать необходимую на отдых сумму. Однозначно не готовы жертвовать свободным временем ради отпуска 9% опрошенных.

Остальные 16% опрошенных ответили "скорее нет" на вопрос, готовы ли они брать дополнительные подработки, чтобы накопить на отпуск.