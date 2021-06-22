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Каждый пятый россиянин работает в отпуске, отметил эксперт
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Почти каждому пятому россиянину в отпуске приходится выполнять рабочие задачи, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА... ПРАЙМ, 22.06.2021
россия, туризм, регионы, работа, труд, отпуск, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Почти каждому пятому россиянину в отпуске приходится выполнять рабочие задачи, говорится в исследовании платформы для удаленной работы Zlaker, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Исследование было проведено среди 1 тысячи респондентов в разных регионах России.
"Регулярно приходится возвращаться к рабочим задачам 22% опрошенным. Еще 39% отвлекаются на работу в случае неотложных обстоятельств", — сказано в сообщении.
При этом у 30% сам характер профессиональной деятельности не предполагает внеурочных подключений из отпуска, и лишь 9% не отвлекаются на работу из принципа, что бы ни случилось.
Согласно исследованию, 75% респондентов готовы работать сверхурочно, чтобы собрать необходимую на отдых сумму. Однозначно не готовы жертвовать свободным временем ради отпуска 9% опрошенных.
Остальные 16% опрошенных ответили "скорее нет" на вопрос, готовы ли они брать дополнительные подработки, чтобы накопить на отпуск.