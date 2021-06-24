МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Спрос на вентиляторы в онлайн-магазинах Москвы и Санкт-Петербурга на фоне аномальной жары вырос почти в сто раз, а на кондиционеры почти не изменился, подсчитали для РИА Новости в аналитической службе одного из крупнейших в РФ производителей онлайн-касс компании "АТОЛ".

Температура в Москве с начала недели бьет исторические рекорды, в среду, 23 июня, она достигала 34,8 градуса. Синоптики прогнозируют продолжение жары в ближайшие дни. В среду днем, когда воздух в Петербурге прогрелся до 35,5 градуса, в городе зафиксирован абсолютный температурный максимум июня. При этом температурные рекорды наблюдаются ежедневно, начиная с 19 июня.

"На второй день аномальной жары жители Москвы и Петербурга заказали в сто раз больше вентиляторов, чем в среднем покупали в обычные дни июня. Население борется с жарой, но не планирует тратить на это много денег: спрос на кондиционеры не вырос", — отметили в компании.

"Так, по сравнению с данными на 1 июня, на 21 июня эта цифра увеличилась в 50 раз, а 22 июня – более чем в 100 раз. При этом 80% покупок составляют напольные вентиляторы и всего 20% — настольные. Вообще не пользуются популярностью карманные устройства для обдува", — пояснили в компании.

При этом спрос на кондиционеры и сплит-системы за эти дни практически не изменился: их покупают примерно в 30 раз реже, чем вентиляторы. "Это связано, во-первых, с высокой стоимостью, а во-вторых, с долгой очередью на их установку, которая занимает порядка трех недель: за это время устройство перестает быть столь актуальным", — отметили в компании.

Через сервис "АТОЛ Онлайн" проходит более половины всех платежей при покупках через сайты магазинов и мобильные приложения на территории России, что позволяет отслеживать динамику спроса практически на любые товары.