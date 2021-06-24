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Мишустин поручил выработать меры по сдерживанию теневой экономики Кавказа
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину до 1 июля завершить разработку модели господдержки инвестиционной привлекательности Северного Кавказа, а до... ПРАЙМ, 24.06.2021
кавказ, теневой рынок, михаил мишустин, правительство рф, экономика, регионы, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину до 1 июля завершить разработку модели господдержки инвестиционной привлекательности Северного Кавказа, а до 1 августа тем же министерствам вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) нужно разработать систему мер для уменьшения доли теневого сектора в местной экономике, сообщает пресс-служба кабмина.
"До 1 июля Минэкономразвития и Минфину поручено завершить разработку модели господдержки инвестиционной привлекательности регионов Кавказа, а до 1 августа тем же министерствам вместе с ФНС нужно разработать систему мер по уменьшению доли теневого сектора в экономике макрорегиона", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что Минэкономразвития поручено подготовить предложения об условиях предоставления земельных участков стратегическим инвесторам на территориях особых экономических зон.