МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину до 1 июля завершить разработку модели господдержки инвестиционной привлекательности Северного Кавказа, а до 1 августа тем же министерствам вместе с Федеральной налоговой службой (ФНС) нужно разработать систему мер для уменьшения доли теневого сектора в местной экономике, сообщает пресс-служба кабмина. Кабмин разочарован в результатах программы развития Северного Кавказа

"До 1 июля Минэкономразвития и Минфину поручено завершить разработку модели господдержки инвестиционной привлекательности регионов Кавказа, а до 1 августа тем же министерствам вместе с ФНС нужно разработать систему мер по уменьшению доли теневого сектора в экономике макрорегиона", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Минэкономразвития поручено подготовить предложения об условиях предоставления земельных участков стратегическим инвесторам на территориях особых экономических зон.