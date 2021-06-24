МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В числе приложений для телефонов на базе операционной системы Android эксперты Роскачества обнаружили шпионские приложения, замаскированные под обычные. Отказавшихся от вакцинации сотрудников лишат зарплаты

В частности, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Роскачество, специалистами были проанализированы 70 будильников для Android.

Отмечается: не смотря на наличие предустановленных системных приложений с подобным функционалом уже в самом телефоне, владельцы устройств все равно скачивают сторонние программы, чтобы получить дополнительные функции. Именно этим пользуются преступники.

"Для функционирования будильника не нужны специфические доступы, максимум, что может потребоваться приложению — доступ к файловому хранилищу с мелодиями",- добавили в ведомстве. Коллекторы зафиксировали всплеск продажи долгов молодых россиян

В то же время почти половина — 49% — всех исследованных приложений требуют разрешения, которые могут позволить им собирать личные данные россиян.

Например, многие такие программы требуют доступ к геолокации. Еще часть — запрашивают разрешение для просмотра доступа к местной Wi-Fi-сети, а также подключенных к ней устройств.

Почти все — 98% исследованных приложений — включают рекламу. Доступ к ее отключению есть только у четверти из них. только в четверти из них.