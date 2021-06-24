2021-06-24T11:48:00+03:00
2021-06-24T11:51:34+03:00
2021-06-24T11:48:00+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210624/834022061.html
Россиян предупредили об опасности будильников для Android
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В числе приложений для телефонов на базе операционной системы Android эксперты Роскачества обнаружили шпионские приложения, замаскированные под обычные. В частности, пишет... ПРАЙМ, 24.06.2021
шпионаж, мобильное приложение, смартфоны, технологии, новости
https://1prime.ru/images/83257/88/832578862.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83257/88/832578862.jpg
https://1prime.ru/images/83257/88/832578861.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83257/88/832578861.jpg
https://1prime.ru/images/83257/88/832578849.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83257/88/832578849.jpg
https://1prime.ru/finance/20210624/834020474.html
https://1prime.ru/business/20210624/834019327.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В числе приложений для телефонов на базе операционной системы Android эксперты Роскачества обнаружили шпионские приложения, замаскированные под обычные.
В частности, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Роскачество, специалистами были проанализированы 70 будильников для Android.
Отмечается: не смотря на наличие предустановленных системных приложений с подобным функционалом уже в самом телефоне, владельцы устройств все равно скачивают сторонние программы, чтобы получить дополнительные функции. Именно этим пользуются преступники.
"Для функционирования будильника не нужны специфические доступы, максимум, что может потребоваться приложению — доступ к файловому хранилищу с мелодиями",- добавили в ведомстве.
В то же время почти половина — 49% — всех исследованных приложений требуют разрешения, которые могут позволить им собирать личные данные россиян.
Например, многие такие программы требуют доступ к геолокации. Еще часть — запрашивают разрешение для просмотра доступа к местной Wi-Fi-сети, а также подключенных к ней устройств.
Почти все — 98% исследованных приложений — включают рекламу. Доступ к ее отключению есть только у четверти из них. только в четверти из них.