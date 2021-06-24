МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Европейские эксперты и игроки газового рынка обрушились с резкий критикой на российского экспортера "Газпром" из-за отказа компании увеличить поставки газа в Европу. Европейские страны испытывают рекордный дефицит на газовом рынке, это толкает цены "голубого топлива" до рекордных за 13 лет отметок, пишет Financial Times. Главная экономика Евросоюза решила влезть в миллиардные долги

Отмечается, что экспорт газа из России в континентальную Европу в 2021 году упал примерно на одну пятую. Это произошло, несмотря на резкий рост спроса со стороны потребителей и истощение хранилищ после холодной зимы.

Игроки рынка и аналитики обвиняют "Газпром" в нежелании наращивать поставки сырья через продажи на спотовом рынке. При этом они отмечают: российская сторона выполняет свои долгосрочные обязательства по контрактам.

"Газпром" просто пытается максимизировать свою прибыль. Они ведут себя как оппортунисты", — цитирует издание топ-менеджера одной немецкой энергетической компании.

При этом ряд экспертов уверены: действия "Газпрома" являются попыткой давления на страны Евросоюза, чтобы те одобрили проект газопровода "Северный поток-2".

"Компания фактически говорит Европе: "Дайте нам "зеленый свет" по "Северному потоку-2", тогда мы пошлем вам столько газа, сколько вам требуется", — поясняет свою мнение аналитик ICIS Том Марзек-Мансер. В

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что поставляют газ в соответствии с запросами потребителей.