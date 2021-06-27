МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Аналитики узнали, сколько денег россияне готовы выделить на отдых эти летом. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Эксперт рассказал, сколько будут стоить туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Согласно данным сервиса, в 30,5% случаев туристы выделяют для поездок по России бюджет от 40 до 60 тысяч рублей.

Почти четверть туристов располагает относительно скромной суммой для отдыха — от 20 до 40 тысяч рублей. Потратить на внутренний туризм от 60 до 80 тысяч рублей готовы 11,5% россиян, от 80 до 100 тысяч рублей — лишь 3,9%. Для 5,8% путешественников бюджет составит менее 20 тысяч рублей.

Что же касается отдыха за рубежом, то здесь большинство респондентов (21,5%) рассчитывают потратить от 40 до 60 тысяч рублей. Еще 15,4% готовы выделить на эти цели от 60 до 80 тысяч рублей. 12% россиян готовы потратить в пределах 20-40 тысяч рублей, и только 6% — 80-100 тысяч. Менее одного процента туристов заявили, что не планируют тратить на зарубежный отдых более 20 тысяч рублей.