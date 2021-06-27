Названа сумма, которую россияне готовы потратить на отдых этим летом
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Аналитики узнали, сколько денег россияне готовы выделить на отдых эти летом. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Согласно данным сервиса, в 30,5% случаев туристы выделяют для поездок по России бюджет от 40 до 60 тысяч рублей.
Почти четверть туристов располагает относительно скромной суммой для отдыха — от 20 до 40 тысяч рублей. Потратить на внутренний туризм от 60 до 80 тысяч рублей готовы 11,5% россиян, от 80 до 100 тысяч рублей — лишь 3,9%. Для 5,8% путешественников бюджет составит менее 20 тысяч рублей.
Что же касается отдыха за рубежом, то здесь большинство респондентов (21,5%) рассчитывают потратить от 40 до 60 тысяч рублей. Еще 15,4% готовы выделить на эти цели от 60 до 80 тысяч рублей. 12% россиян готовы потратить в пределах 20-40 тысяч рублей, и только 6% — 80-100 тысяч. Менее одного процента туристов заявили, что не планируют тратить на зарубежный отдых более 20 тысяч рублей.
https://1prime.ru/News/20210627/834044280.html