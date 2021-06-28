МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует слабо выраженную динамику основных индексов, оставаясь по ним недалеко от уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные Московской биржи. Мосбиржа планирует запустить валютные торги иностранными акциями

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск понедельника поднимается на символические 0,01%, до 3832,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,07%, до 1673,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 5 копеек, до 72,15 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 86,16 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,17%, до 75,26 доллара за баррель.