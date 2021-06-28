МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует слабо выраженную динамику основных индексов, оставаясь по ним недалеко от уровня закрытия предыдущих торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Мосбиржа планирует запустить валютные торги иностранными акциями

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск понедельника поднимается на символические 0,01%, до 3832,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,07%, до 1673,2 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 5 копеек, до 72,15 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 86,16 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,17%, до 75,26 доллара за баррель.