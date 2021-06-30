МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В Совете Федерации рассматривают вопрос бесплатных ПЦР-тестов на коронавирус для всех россиян.

Сенаторы считают, что цены на тесты нуждаются в госрегулировании.

Рестораны будут сами оплачивать ПЦР-тесты посетителям

Также в Совфеде отметили, что цены на тесты нуждаются в госрегулировании, а саму услугу необходимо внести в стандарт обязательного медицинского страхования.

Напомним, что с 28 июня в связи с ужесточением антиковидных мер, в рестораны и кафе можно посещать с отрицательным ПЦР-тестом, и срок его действия не должен превышать трех дней.