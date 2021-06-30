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ПЦР-тесты на коронавирус могут сделать бесплатными для россиян
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В Совете Федерации рассматривают вопрос бесплатных ПЦР-тестов на коронавирус для всех россиян. Сенаторы считают, что цены на тесты нуждаются в госрегулировании. Более того, они... ПРАЙМ, 30.06.2021
новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В Совете Федерации рассматривают вопрос бесплатных ПЦР-тестов на коронавирус для всех россиян.
Сенаторы считают, что цены на тесты нуждаются в госрегулировании.
Более того, они предлагают включить эту услугу в ОМС, пишут "Известия" со ссылкой на источники в Совете федерации.
Также в Совфеде отметили, что цены на тесты нуждаются в госрегулировании, а саму услугу необходимо внести в стандарт обязательного медицинского страхования.
Напомним, что с 28 июня в связи с ужесточением антиковидных мер, в рестораны и кафе можно посещать с отрицательным ПЦР-тестом, и срок его действия не должен превышать трех дней.