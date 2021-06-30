Контракты на S&P 500 и NASDAQ были немного выше после того, как индексы снова установили рекордные уровни в течение обычного торгового дня. Фьючерсы на Dow Jones также выросли.

Основные фондовые индексы США на этой неделе изменились лишь незначительно, колеблясь на рекордных уровнях или около них, в то время как трейдеры ждут новых катализаторов, которые подтолкнут акции вверх. Многие указали на перспективы получения еще одной серии сильных корпоративных доходов как на вероятный источник предстоящего роста, учитывая укрепляющийся экономический фон по мере дальнейшего снижения рисков пандемии в США. В среду трейдеры получат обновленную информацию о рынке труда в форме отчета ADP по занятости в частном секторе за июнь, который, как ожидается, еще больше подчеркнет продолжающееся восстановление экономики с шестым ежемесячным увеличением занятости.

Потребительское доверие также выросло и указывало на возросшую склонность американцев тратить: индекс потребительского доверия Conference Board в июне достиг самого высокого уровня с февраля 2020 года.

Однако, как вы видите, есть значительная разница между российским рынком, который вчера почему-то активно падал, и американским. Во вторник просел и рубль – с учетом того, что нефть незначительно изменялась, мы ждем интриги. Эта интрига может быть связана с объявлением уровня ключевой ставки. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила о том, что регулятор рассматривает вариант повышения ставки в пределах от 0,25% до 1%.

Не стоит забывать и о геополитических рисках. Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Возможно, брали разгон, чтобы на высказываниях президента укрепить его.

Сверхновостей от заседания ОПЕК не ожидается, на графике пока нет определенности. И даже если цены на нефть после заседания альянса уйдут ниже текущих уровней, учитывая, что они все равно выглядят высокими, это будет позитивно воспринято российскими активами.



