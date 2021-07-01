МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Тарифы на коммунальные услуги в России в среднем по стране с 1 июля повысятся на 3,3%, говорится в сообщении на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

СРЕДНИЙ ПРЕДЕЛ

"В 2020 году среднее увеличение платы составило 3,1%. После начала действия новых индексов служба изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы", — уточняется на сайте ведомства.

Там отмечается, что работа с тарифами ведется по принципу "инфляция минус", который позволяет не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции.

"Средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4% по итогам года. Предельные 4% обусловлены размером инфляции на 2021 год, в зависимости от величины которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Именно эти индексы являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги", — говорится в комментарии ФАС.

В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей, но не выше предельного уровня. Согласно постановлению правительства, опубликованному еще в ноябре прошлого года, наибольший из всех регионов порог установлен в Чечне — 6,5%, в Новгородской области — 6,4%, в Якутии — 6%, в Магаданской области и Алтайском крае — 3,8%, в Мурманской — 3,2%, в Пензенской — 3,4%. В Москве средний индекс составляет 4,6 %, в Санкт-Петербурге — 3,5 %. ФАС разъяснила, куда обращаться при завышении тарифов на ЖКХ

ЛУЧШЕ ВНЕ ИНФЛЯЦИИ

"Рост тарифов на различные виды жилищно-коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно он не должен превышать предельные индексы для субъекта", — прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Он напомнил, что практика регулирования тарифов существует во всем мире в разных конфигурациях.

"В некоторых зарубежных странах, например, в Австрии тарифы в отдельных отраслях естественных монополий устанавливаются парламентом. В нашей стране принято считать, что тарифы на ЖКХ политически мотивированы", — сказал Склянчук.

По его мнению, в нынешнем виде привязка тарифов к инфляции не стимулирует регулируемые организации к увеличению качества предоставляемых ими коммунальных услуг.

Централизованное регулирование тарифов долгие годы существовало в связи с тем, что без их роста восстановить находящуюся годами в плохом состоянии коммунальную инфраструктуру не представлялось возможным, поддержала мысль исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

"Сейчас, с учетом работы российского правительства, модернизация ведется не только за счет тарифов, но и за счет финансирования этой отрасли бюджетными средствами. Поэтому, мне кажется, что стоит в принципе отказаться от централизованного регулирования тарифов и дать возможность устанавливать их самостоятельно региональным властям", — подытожила она.