МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Если рассматривать в количественных категориях, то за последние 29 лет доллар к рублю вырос в 584 раза – до 73 рублей, его колебания отражают состояние экономики РФ, однако глобальные убежища – золото, резервные валюты были не менее динамичны за этот период, следует из подсчетов экспертов РИА Новости и сообщения президента Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексея Мамонтова.

Банк России 1 июля 1992 года опубликовал письмо "Об официальном обменном курсе рубля" и ликвидировал существовавшую до этого множественность курсов (специальный, коммерческий, официальный), впервые уравняв официальный курс доллара с биржевым фиксингом, повысив его с 56 копеек до 125 рублей. Россиянам придется отчитываться об иностранных электронных кошельках

В тех деньгах нынешний курс выглядел бы как 73 тысячи рублей, соответственно за 29 лет доллар вырос к рублю в 584 раза, подсчитали эксперты РИА Новости на основе биржевой динамики курса. Основные скачки доллара отмечались в 1998 году (с 6,28 рубля – до 25,6 рубля), в 2008-2009 годах (с 23 рублей – 36,6 рубля) и в 2014 году (с 37 рублей – до 80 рублей), а исторический максимум был в январе 2016 года – на уровне 85,99 рубля, также следует из данных торгов.

"Если рассматривать в количественных, арифметических категориях, то получается, что обесценение с учетом деноминации было. Но нам надо отходить от архаичной привязки нашего суждения к тому, что такое рубль в экономическом плане. Эта парадигма сложилась в начале 1990-х годов, когда рубль и его падение, постоянная восходящая динамика доллара были действительно отражением болезненности нашей экономики, недостаточной диверсификации, объема экспортной выручки", — прокомментировал РИА Новости Мамонтов.

Даже Центральный банк отказался от курсового таргетирования – это означает, что он отпустил в свободное плавание рубль, как это сделали ключевые экономики на глобальном рынке, указывает эксперт.

"Мало кто обращает снимание, что колебание евро, иены, швейцарского франка и канадского доллара ничуть ни менее динамичны, чем колебания рубля. Чем свободнее это плавание, тем в большей степени это отражает экономическую ситуацию в том смысле, что экономика прямо не привязана к этому курсовому соотношению. Мы по золоту наблюдаем достаточно серьезные колебания, хотя золото – это мировой актив, "убежище" практически. Нефть тоже скачет", — добавляет он.