МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цифровая система, которая должна обеспечить прозрачность оборота древесины в стране, заработала с 1 июля, у предприятий лесной отрасли есть полгода для её тестирования, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.

В правительстве РФ напомнили, что цифровизация лесной отрасли проходит в рамках выполнения поручения президента о декриминализации торговли древесиной в России. Назван способ выбраться из бедности, который всем подходит

"С 1 июля в цифровой системе появляются точки прослеживаемости – лесосеки, склады, комбинаты, пункты таможенного декларирования и вывоза древесины. Это необходимо, чтобы связать конкретный объем заготовленной древесины, точки перемещения от делянки до складов и последующей переработки. Разумеется, не будет резкой блокировки сделок, у лесопользователей есть полгода для тестирования функционала", — приводятся в сообщении слова Абрамченко.

Вице-премьер подчеркнула, что предприятия должны привыкнуть к тому, что у каждого действия в лесу должен появиться цифровой след. Но со следующего года, если нет "электронного паспорта", нет подтверждения легальности происхождения древесины – ее дальнейшая реализация будет невозможна.