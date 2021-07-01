Присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинение против Trump Organization
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В среду, 30 июня, присяжные в Нью-Йорке вынесли Уголовные обвинения против компании Trump Organization, принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу, и против ее финансового директора — Аллена Вайссельберга. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Согласно информации издания, обвинения не будут официально раскрыты по меньшей мере до четверга, поэтому их подробности пока остаются неизвестными. Предположительно, обвинительное заключение может быть связано с неуплатой налогов и получением личных выгод руководством Trump Organization.
Издание допускает и возможность того, что Вайссельберг в четверг лично явится в прокуратуру для того, чтобы сдаться властям и принять обвинения.
Журналисты газеты отметили, что это первые обвинения со стороны присяжных по делу и расследованию в отношении компании Трампа.
Напомним, что в 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.
В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.
https://1prime.ru/News/20210701/834080005.html