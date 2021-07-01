МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В среду, 30 июня, присяжные в Нью-Йорке вынесли Уголовные обвинения против компании Trump Organization, принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу, и против ее финансового директора — Аллена Вайссельберга. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники. Нью-Йорк готовит обвинение в адрес компании Трампа

Согласно информации издания, обвинения не будут официально раскрыты по меньшей мере до четверга, поэтому их подробности пока остаются неизвестными. Предположительно, обвинительное заключение может быть связано с неуплатой налогов и получением личных выгод руководством Trump Organization.

Издание допускает и возможность того, что Вайссельберг в четверг лично явится в прокуратуру для того, чтобы сдаться властям и принять обвинения.

Журналисты газеты отметили, что это первые обвинения со стороны присяжных по делу и расследованию в отношении компании Трампа.

Напомним, что в 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.

В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.