По данным Росстата, потребительские цены за период с 22 по 28 июня выросли на 0.23% н/н, а среднесуточные темпы инфляции разогнались до 0.033% д/д (0.022% д/д в среднем с начала месяца). Однако на этот раз Росстат дополнил корзину ценами на товары и услуги, не включенных в еженедельный мониторинг и наблюдаемых лишь на ежемесячной основе (строительные материалы, услуги ж/д транспорта и зарубежного туризма). Дополнение корзины «на лету» не совсем обычная практика, так как она окончательно ломает сезонную модель цен, доступных для сравнения по неделям в разные годы, и мы видим в ней попытки сгладить потенциальный сюрприз при публикации июньской месячной статистики: годовая оценка инфляции за счет дооценки вышла к уровню 6.4% г/г, где, вероятно, и будет подтверждена месячными данными 7 июля.

В составе привычной еженедельной корзины Росстат не зафиксировал резкого роста цен: контролируемые товары (сахар и подсолнечное масло) стали дороже на 0.1% н/н, а цены на разные виды мяса и мясные продукты показали умеренный рост на 0.0-0.3% н/н. При этом рост цен на овощи и фрукты замедлился с 1.5% н/н на прошлой неделе до 0.5% н/н.

В свете недавних заявления главы Банка России о рассмотрении более решительных сценариев повышения ключевой ставки в июле, мы оцениваем шаг на 50 бп (до 6.0% годовых) как более вероятны. При этом во внимание не только доступная, но и поступающая информация. В частности, на «ястребином» настрое может сказаться замедление потребительской активности по итогам мая – объемы потребленной пищевой продукции прибавили 0.9% м/м в реальном выражении, а непродовольственных товаров – лишь 1.0% м/м.

Новой актуальной повесткой от Банка России во 2п’21 может стать первый с момента перехода к инфляционному таргетированию пересмотр принципов денежно-кредитного регулирования. Об этом вчера заявила Э.Набиуллина на Международном Финансовом Конгрессе. Пересмотр не означает обязательных изменений – лишь оценка накопившейся практики, однако в рамках похожих процессов в 2020 году ФРС и ЕЦБ смягчили критерии достижения целевых уровней инфляции. Соответственно, российский регулятор может критически оценить два параметра денежно-кредитной политики: цель по инфляции (4.0%) и операционный механизм (диапазон процентных ставок в размере —100/+100 бп вокруг ключевой). В свете высокой эффективности операционного механизма, основные изыскания могут затронуть инфляционную цель, в части противопоставления точечного значения «диапазону» или «усредненному» значению инфляции за период. Подобная практика может повысить плавность изменения процентной политики в ответ на инфляционные скачки (подобные наблюдаемым) и, на наш взгляд, может замедлить рост краткосрочной терминальной ставки до 6.0-6.25% (на конец 2021 года) при сохранении среднесрочной терминальной ставки в интервале 5.0-5.5%.