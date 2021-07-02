МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Предложение Минстроя по корректировке системы капремонта жилья в России не подразумевает повышения взносов граждан, сообщила пресс-служба ведомства. Эксперты оценили идею повысить взносы за капремонт

Как поясняется в сообщении, Минстрой предлагает скорректировать систему капитального ремонта жилья в России для повышения устойчивости региональных фондов капремонта и эффективности их работы. В частности, министерство предлагает разрешить менять цены уже заключенных контрактов по капитальному ремонту в пределах 25%.

"Стоимость материалов — одна из основных составляющих всех работ. И рост стоимости строительных материалов отражается на цене работ по капремонту. Минстрой предлагает разрешить изменение цены контракта по капитальному ремонту до 25% при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой. Это предложение касается непосредственно стоимости контрактов по капитальному ремонту, а не изменения взносов граждан за капитальный ремонт", — приводятся в нем слова замглавы ведомства Максима Егорова.

Кроме того, министерство подготовило законопроект об определении сроков выполнения работ с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов зданий и на основании технического обследования. Сейчас в большинстве случаев плановые сроки ремонта установлены региональными программами, исходя из нормативов. Программы были сформированы на 30 лет вперед, а за такое время в процессе эксплуатации состояние здания может значительно поменяться, поясняется в сообщении. Сенаторы не поддержали увеличение взносов за капремонт

Еще одна инициатива министерства уже внедряется в пилотном режиме — это прямая закупка лифтов у заводов-изготовителей. Такая схема позволяет контролировать стоимость монтажа и повысить гарантии безопасной эксплуатации лифтов, отметили в министерстве.

Там также напомнили, что минимальный размер взноса на капремонт устанавливается регионами самостоятельно и, как правило, изменяется ежегодно с учетом инфляции.