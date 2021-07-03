МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Сенат США не может прийти к соглашению по утверждению 13 кандидатур на важные дипломатические должности. Препятствием стали возражения республиканца Теда Круза. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на свои источники.

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Проект оборонного бюджета США остался без антироссийских санкций

Издание подчеркивает, что таким образом Круз пытается заставить администрацию Джо Байдена принять более жесткие меры против трубопровода "Северный поток — 2". При этом работа дипломатов, о которых идет речь, никак не связана с политикой Вашингтона по отношению к российскому проекту. Так, в частности, Бретт Холмгрен должен стать помощником госсекретаря по разведке, а Дэниел Критенбринк — по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Как отмечает NBC News, другие противники "Северного потока — 2" не поддержали Теда Круза.

Причем сенатор не в первый раз применяет такую тактику. В марте он затягивал назначение Уильяма Бернса директором ЦРУ, а Брайана Маккиона — первым заместителем госсекретаря, но снял блок после того, как уверился в готовности Белого дома расширить санкции против российского трубопровода.