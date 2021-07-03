МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Сенат США не может прийти к соглашению по утверждению 13 кандидатур на важные дипломатические должности. Препятствием стали возражения республиканца Теда Круза. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на свои источники. Проект оборонного бюджета США остался без антироссийских санкций

Издание подчеркивает, что таким образом Круз пытается заставить администрацию Джо Байдена принять более жесткие меры против трубопровода "Северный поток — 2". При этом работа дипломатов, о которых идет речь, никак не связана с политикой Вашингтона по отношению к российскому проекту. Так, в частности, Бретт Холмгрен должен стать помощником госсекретаря по разведке, а Дэниел Критенбринк — по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Как отмечает NBC News, другие противники "Северного потока — 2" не поддержали Теда Круза.

Причем сенатор не в первый раз применяет такую тактику. В марте он затягивал назначение Уильяма Бернса директором ЦРУ, а Брайана Маккиона — первым заместителем госсекретаря, но снял блок после того, как уверился в готовности Белого дома расширить санкции против российского трубопровода.