МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости.

"Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи".