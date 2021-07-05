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Жителей Сочи предупреждают о возможной эвакуации из-за угрозы наводнения
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Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб... ПРАЙМ, 05.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости.
"Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хорота и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае необходимости для помощи населению дежурят экипажи "Кубань-СПАС" и экипажи МКУ "Служба спасения Сочи".